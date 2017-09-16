حبس 18 متهمًا 4 أيام إثر نشوب مشاجرة في قرية طوة بالمنيا

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قرر رئيس نيابة مركز المنيا، عمر الخشاب، تحت إشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، حبس 18 متهمًا جميعهم من المسلمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتجمهر وإتلاف بعض الممتلكات الخاصة وإصابة عددًا من أقباط قرية طوة، إثر نشر كلًا من باسم عبد الملاك فهيم، ومينا يونان صموئيل، صور وكتابة عبارات مسيئة للشيخ محمد حسان، وعددًا من رموز الدين الإسلامي، على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك، كما قررت النيابة ضبط وإحضار المتهمان.

كانت سلطات الأمن في محافظة المنيا، نجحت في إخماد بوادر فتنة طائفية داخل قرية طوة التابعة لمركز المنيا، وعقد جلسة صلح بين مسلمي وأقباط القرية، بعد وقوع مشاجرة بينهما؛ بسبب نشر صور مسيئة عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، كان قد تلقى إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضه مدير البحث الجنائي يفيد حدوث اشتباكات محدودة بين مجموعة من الشباب المسلمين والأقباط داخل قرية طوة التابعة لمركز المنيا، إثر قيام مجموعة من الأقباط بنشر صور مسيئة لبعض المشايخ ورموز الدعوة الإسلامية، مما آثار حفيظة الشباب المسلم، ونتج عنها وقوع اشتباكات تم احتوائها فيما بعد.

انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة الرائد محمد منير رئيس مباحث مركز المنيا، إلى القرية وتم عمل كردون أمني وضبط عدد من الجانبين واصطحابهم إلى ديوان المديرية، وبعد تدخل العقلاء من أهالي القرية وتم التصالح فيما بينهم واحتواء المشكلة.

وتفقد عصام البديوي محافظ المنيا، واللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، أمس الجمعة، القرية، واطمأنا على استقرار الحالة الأمنية كما التقيا بأهالى القرية ودار بينهم حوار أكد فيه الأهالي أنهم يد واحده، ولن يفرقهم أو يعكر صفوهم أي شيء.