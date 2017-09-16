وزير الأوقاف: الثوابت الدينية خط أحمر ولا يمكن لرئيس أن يفرط فيها

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أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم السبت، أنه لن يسمح لأحد للاختلاف على النص القرآني المحكم، وما صح من الأحاديث النبوية.

وشدد "جمعة" -خلال كلمته في افتتاح مؤتمر معسكر تدريب الأئمة السابع بالأقصر- على أنهم أحرص الناس على تلك الثوابت، مؤكدا أنه لا يمكن "لرئيس أو قائد سياسي أو عالم، أن يفرط في ثوابت الدين على الإطلاق، لأنها خط أحمر".



وأوضح وزير الأوقاف أن هذه النصوص قطعية الثبوت كما ورد في المواريث، لافتا إلى أهمية تدبر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، خاصة أن الفتوى تتغير حسب الزمان والمكان، وما كان رابحًا في عصر قد يكون مربوحًا في آخر.

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وأشار الوزير إلى أن الذي يصدر الفتاوى لا بد أن يكون عالمًا متخصصًا، وأن هناك نماذج عديدة على تغير الفتوى من عصر إلى آخر كشرط الشهادة عند الشافعية التي من ضمنها العدالة التي وضع لها 15 شرطًا من بينهم المروءة، موضحا أن المروءة كانت في هذا العصر تأتي بأنه لا يمكن للرجل أن يكون مكشوف الرأس، والتي تغيرت في هذا الزمان ولم يعد كشف الرأس عيبًا أو عورة.