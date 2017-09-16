أخبار عاجلة

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد -
«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور) -
مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو) -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير الصحة يتفقد مستشفى دنشال بالبحيرة بتكلفة 53 مليون جنيه تمهيدًا لافتتاحها

Google+ Print
وزير الصحة يتفقد مستشفى دنشال بالبحيرة بتكلفة 53 مليون جنيه تمهيدًا لافتتاحها وزير الصحة يتفقد مستشفى دنشال بالبحيرة بتكلفة 53 مليون جنيه تمهيدًا لافتتاحها

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تفقد اليوم السبت، الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، ترافقه المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، مستشفى دنشال لعلاج أمراض الكبد والحهاز الهضمي بتكلفة قدرها 53 مليون جني، قبل أن يفتتحها الرئيس عبد الفتاح خلال شهر أكتوبر. 

وزير الصحة ومحافظ البحيرة بالمستشفى

وأكد وزير الصحة، أنه تم تنفيذ الأعمال الإنشائية في 13 من شهر مايو 2015 بتكلفة تقديرية 23 مليون جنيه، وتم تجهيز المستشفى بتكلفة تقديرية 30 مليون جنيه من مناقصة برلين.

شاهد أيضا

وأجرى الوزير أيضًا جولة بالمبنى المكون من دور أرضي وطابقين علويين، ويضم 9 عيادات تخصصية وعيادة أسنان وصيدلية ومعملًا للتحاليل الطبية وعيادة أشعة تليفزيونية و5 أسرة عناية مركزة وجناح مناظير كامل يحتوي على غرفتين للمناظير وغرفة إفاقة وغرفة تحضير مريض وتعقيم مركزي ومغسلة مركزية وغرفتي نفايات.

مستشفى دنشال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب