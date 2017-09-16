وزير الصحة يتفقد مستشفى دنشال بالبحيرة بتكلفة 53 مليون جنيه تمهيدًا لافتتاحها

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تفقد اليوم السبت، الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، ترافقه المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، مستشفى دنشال لعلاج أمراض الكبد والحهاز الهضمي بتكلفة قدرها 53 مليون جني، قبل أن يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر أكتوبر.

وأكد وزير الصحة، أنه تم تنفيذ الأعمال الإنشائية في 13 من شهر مايو 2015 بتكلفة تقديرية 23 مليون جنيه، وتم تجهيز المستشفى بتكلفة تقديرية 30 مليون جنيه من مناقصة برلين.

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وأجرى الوزير أيضًا جولة بالمبنى المكون من دور أرضي وطابقين علويين، ويضم 9 عيادات تخصصية وعيادة أسنان وصيدلية ومعملًا للتحاليل الطبية وعيادة أشعة تليفزيونية و5 أسرة عناية مركزة وجناح مناظير كامل يحتوي على غرفتين للمناظير وغرفة إفاقة وغرفة تحضير مريض وتعقيم مركزي ومغسلة مركزية وغرفتي نفايات.