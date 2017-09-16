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وزير الأوقاف عن معاشرة الزوجة الميتة: الحيوان لا يفعلها (فيديو)

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وزير الأوقاف عن معاشرة الزوجة الميتة: الحيوان لا يفعلها (فيديو) وزير الأوقاف عن معاشرة الزوجة الميتة: الحيوان لا يفعلها (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك فتاوى غير عاقلة تخرج بدون فهم، تؤدي إلى الإساءة للإسلام.

وأضاف جمعة، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر معسكر الأئمة بالأقصر، أنه في الأيام الماضية انتشر على بعض المواقع، فتاوى عن نكاح الرجل لزوجته المتوفية، متسائلا: "هل هناك بني آدم لديه حس انساني يفكر أن يجامع امرأة ميتة؟ فهذا أقرب إلى طبيعة الحيوان، بل الحيوان لا يفعلها، أين حرمة الميت، وأين الخوف من الله؟".

وذكر: "يقولك دي زوجته، يا ناس اتقوا ربنا، والله لو جبنا أعدائنا يشوهوا ديننا مش هيشوهوه أكتر من ده"، مؤكدا: "هذه الفتوى عندما تصدر من جماعات متطرفة، فهذه طبيعتها، إذ أنها مأجورة وخائنة وعميلة وتتقاضى أموالا لتشويه صورتنا، لكن عندما تأتي من أشخاص بعضهم محسوب على أهل العلم دي مصيبة وكارثة".

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وتسائل: "هل هناك عاقل في الدنيا سيقوم بهذا الأمر كمعاشرة وداع"، مختتمًا: "هات واحد معندوش دين، وقوله فيه واحد هيجامع زوجته الميتة، هيقولك ده مش بني آدم".

كان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أفتى بجواز معاشرة الزوج لزوجته الميتة ووصفه بالحلال، مشيرا إلى أنه أمر شرعي وغير محرم.

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التحرير

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