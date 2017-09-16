إصابته بفيروس غريب ومهنته بعد «الاعتزال».. 5 تصريحات مثيرة لـ«رامي عاشور»

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حل رامي عاشور، بطل العالم في الأسكواش، ضيفًا على برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، تقديم الإعلامية ياسمين سعيد، أمس الجمعة، في أول ظهور له عقب فوزه ببطولة الصين المفتوحة، ليكشف خلال اللقاء، كواليس إصابته التي منعته من المشاركة في المنافسات السابقة لبطولة الصين، إضافة إلى كواليس مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي له عقب فوزه ببطولة الصين.

ونرصد أبرز التصريحات التى جاءت بالحلقة خلال التقرير التالى..

1- الرئيس السيسي

عبر عاشور عن سعادته بمكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنها تنم عن وعيه بالرياضة واهتمامه بها، مشيرًا إلى أنه أخبر الرئيس بسعادته "كفاية إنك فاكرنا"، بينما الرئيس السيسي قال له: "باشكركم عشان رفعتوا راسنا".

وتابع بأن والدته لم تكن تنام سوى ساعات قليلة، لترافقه في التدريب والمذاكرة: "كانت بتذاكر لنا برغم شغلها.. باشكرهم على ذكائهم هو اللي فرق معايا".

2- عمرو دياب

عبر أيضًا عن سعادته بصعوده على المسرح وغنائه بإحدى حفلات النجم الكبير عمرو دياب، قائلًا: "لم أتوقع أنه سيدعوني للغناء معه على المسرح، في يوم من أحلى أيام حياتي.. أنا باحب عمرو دياب جدا، ومش أنا لوحدي دي مـصـر كلها، كلنا بنحب صوته وذكاءه وأغانيه والكاريزما بتاعته".

وتابع: "عمرو دياب قصة نجاح كلنا بنتعلم منها.. عمل كتير جدا وتعب أكتر، اتبهدل علشان يوصل.. الهضبة قصة نجاح رهيبة".

3- الغناء

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قال عاشور إن أفضل 10 لاعبين في لعبة الأسكواش في العالم منهم 7 مصريين، مشيرا إلى أنه يفكر في دخول عالم الغناء بعد اعتزال اللعبة.

وأضاف أنه بدأ يلعب الأسكواش في عمر 6 سنوات، لافتا إلى أن والده شجعه كثيرًا نحو الألعاب الفردية لإثبات الذات.

4- الإصابة بفيروس غريب

قال عاشور إن الإصابة كانت سببا في تعطله عن اللعبة لفترة طويلة مما كان سببا في عدم دخوله المسابقات العالمية، مشيرًا إلى أنه ظل لمدة شهرين دون تدريبات أو غيرها.

وتابع أيضًا أنه بجانب الإصابة الرياضية تعرض لفيروس "غريب" بعد تناوله وجبة غير نظيفة، الأمر الذي أطال من فترة ابتعاده عن "الأسكواش".

5- اللعبة الأنجح في مصر

أوضح أيضًا أنه يحافظ على نظام حياة معين من الاستيقاظ وتناول الطعام وأنه يحب هذا النمط من الحياة، لأنه يشعر بالقيمة "باحس إن أنا راض عن نفسي".

وعبر عن سعادته لكونه يحترف لعبة تتصدرها مصر عالميا، وهي من أنجح الرياضات بالنسبة للمصريين، قائلًا: "في آخر 10 سنين دايما في 7 مصريين ضمن قايمة المصنفين العشرة الأوائل".