الغيابات تضرب ريال مدريد قبل موقعة ريال سوسيداد

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يرحل ريال مدريد غدًا لمواجهة ريال سوسيداد في مباراة صعبة للغاية على الفريق الملكي، حيث يتوجب على المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ابتكار تشكيل جديد في ظل الغيابات العديدة التي تضرب الفريق.

ويغيب عن مباراة الغد كريستيانو رونالدو الذي يقضى آخر مباراة في فترة الإيقاف بعد طرده في ذهاب السوبر الإسباني أمام برشلونة وعوقب حينها بالإيقاف لمدة 5 مباريات، وهو الغياب الذي أثر على الريال كثيرًا بعد فقدانه 4 نقاط في أول 3 جولات من الدوري.

كما يغيب مارسيلو بسبب الإيقاف بعد طرده في لقاء الجولة الماضية أمام ليفانتي، ويغيب كل من كريم بنزيما وماتيو كوفاسيتش بسبب الإصابة.

وتعرض زيدان لصدمة كبيرة بعدما فشل كل من توني كروس وخيسوس فاليخو في خوض التدريبات اليوم بسبب الإصابة، ليصعب بالتالي لحاقهم بالمباراة.

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وبالتالي يغيب عن ريال مدريد في مباراة الغد 4 لاعبين من العناصر الأساسية للفريق، وسيكون زيدان مجبرا على الاعتماد على كيلور نافس في حراسة المرمى، وكل من كارفخال وراموس وفاران وثيو في خط الدفاع.

وفي خط الوسط سيوجد أسينسيو وإيسكو وكاسيميرو ومودريتش، على أن يهاجم الريال بكل من فاسكيز وبيل.

ولم يلعب ذلك التشكيل معا من قبل، ولكنهم مطالبون بتحقيق الفوز في حال حقق برشلونة الفوز اليوم على خيتافي، حتى لا يزيد الفارق بين الفريقين إلى 7 نقاط، بعد مرور 4 جولات فقط.