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نهائى إفريقيا للسلة.. تونس في مواجهة صعبة مع نيجيريا

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نهائى إفريقيا للسلة.. تونس في مواجهة صعبة مع نيجيريا نهائى إفريقيا للسلة.. تونس في مواجهة صعبة مع نيجيريا

التحرير

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يسدل الستار اليوم السبت، عند الـ7:00 مساءاً على البطولة الإفريقية (تونس-السنغال) لكرة السلة رجال 2017، والتى أقيمت فى الفترة ما بين 8 إلى 16 سبتمبر الجارى.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب تونس ونيجيريا المتأهلان إلى نهائى البطولة بعد فوزهما فى مباريات الدور نصف النهائى، على منتخبي المغرب والسنغال.

ويسعى التونسي لتحقيق اللقب الثانى فى تاريخه، عقب الفوز بنسخة عام 2011 التى أقيمت فى مدغشقر، فيما يسعى منتخب نيجيريا للحفاظ على لقبه للمرة الثانية على التوالى، بعد تحقيقة لقب النسخة الماضية والتى أقيمت بتونس أيضًا.

كما يلتقى المنتخب السنغالي نظيره المغربى للمنافسة على المركز الثالث فى المباراة المثرر لها فى الـ:4:30 من مساء اليوم.

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وجاءت نتائج الأمس على النحو التالى :

أطاح المنتخب التونسى بنظيره المغربى بعد الفوز عليه أمس بنتيجة (60-52)، فى دور نصف النهائى، قبل أن يهزم منتخب الكونغو الديمقراطية فى الدور ربع النهائى بنتيجة (81-60) للتأهل إلى نهائى البطولة.

كمان نجح المنتخب النيجيرى من التأهل إلى نهائى البطولة الإفريقية لكرة السلة «رجال»، بعد الفوز على منتخب السنغال فى دور نصف النهائى، قبل أن يهزم الكاميرون بنتيجة (106-91) فى دور ربع النهائى.

 

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التحرير

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