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صلاح وكوتينيو يقودان ليفربول أمام بيرنلي

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صلاح وكوتينيو يقودان ليفربول أمام بيرنلي صلاح وكوتينيو يقودان ليفربول أمام بيرنلي

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أعلن المدرب الألماني يورجين كلوب عن تشكيل ليفربول الذي يستعد لمواجهة بيرنلي على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ووجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول رفقة فيليب كوتينيو، الذي يخوض أول مبارياته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما يغيب اللاعب السنغالي ساديو ماني الموقوف بعد طرده في مباراة الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي.

ويحتل ليفربول المركز التاسع برصيد 7 نقاط، وهو نفس رصيد بيرنلي الذي يحتل المركز الثامن بأفضلية الأهداف.

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وفيما يلي تشكيل ليفربول:

مينيوليه- أرنولد- ماتيب- روبرتسون- ميلنر- كان- كوتينيو- صلاح- فيرمينو- ستوريدج.

ويوجد على مقاعد البدلاء كل من كاريوس وفينالدوم ولوفرين وهندرسون ومورينو وتشامبرلين وسولانكي.

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التحرير

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