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أجويرو وخيسوس يقودان مانشستر سيتي أمام واتفورد

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أجويرو وخيسوس يقودان مانشستر سيتي أمام واتفورد أجويرو وخيسوس يقودان مانشستر سيتي أمام واتفورد

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أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة واتفورد اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن المتصدر مانشستر يونايتد، بينما يحتل واتفورد المركز الرابع برصيد 8 نقاط في واحدة من أفضل بدايات الفريق للدوري عبر تاريخه.

وفيما يلي تشكيل مانشستر سيتي لمباراة اليوم:

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إيديرسون- والكر- أوتاميندي- ستونز- ميندي- فيرناندينيو- سترلينج- دي بروين- ديفيد سيلفا- أجويرو- خيسوس.

ويوجد على مقاعد البدلاء كل من برافو وديلف ومانجالا وساني ودانيلو وجوندوجان وبيرناردو سيلفا.

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التحرير

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