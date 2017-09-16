برشلونة بالقوة الضاربة أمام خيتافي

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أعلن إيرنيستو فالفيردي عن تشكيل برشلونة الذي يستعد لمواجهة خيتافي اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويبحث برشلونة عن مواصلة انطلاقته القوية للموسم، بعدما حقق الفوز في أول 3 مباريات ليتصدر الدوري بالعلامة الكاملة، دون أن تهتز شباك الفريق بأي أهداف.

ومن جانبه يحتل خيتافي الصاعد حديثًا المركز الـ11 برصيد 4 نقاط، بعدما نجح الجولة الماضية في تحقيق أول فوز له في المسابقة هذا الموسم.

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وفيما يلي تشكيل برشلونة:

شتيجن= بيكيه- راكيتيتش- بوسكيتس- إنييستا- سواريز- ميسي- ديمبلي- ألبا- روبرتو- أومتيتي.