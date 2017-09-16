لجنة ليبية إيطالية: إنقاذ أكثر من 13 ألف مهاجر قبالة ليبيا
لجنة ليبية إيطالية: إنقاذ أكثر من 13 ألف مهاجر قبالة ليبيا
03:22 م السبت 16 سبتمبر 2017
مهاجرين - ارشيفية
طرابلس ( أ ش أ)
أعلنت اللجنة (الإيطالية - الليبية) الخاصة بالهجرة غير الشرعية إنقاذ ما يزيد على 13 ألفًا و500 مهاجر قبالة سواحل ليبيا .
وذكرت وكالة "آكي" الإيطالية نقلا عن بيان لوزارة الداخلية ، أن هذه الإحصائية أُعلنت خلال اجتماع اللجنة المشتركة المتخصصة عن مذكرة التفاهم الإيطالية - الليبية، للوقوف على الوضع واتخاذ مزيد من الخطوات، والذي اختتم في مقر الوزارة، برئاسة وزير الداخلية ماركو منيتي، وحضور وفد ليبي مؤلف من ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والخارجية برئاسة وكيل وزير الداخلية بحكومة الوفاق عبدالسلام عاشور.
وكانت مذكرة التفاهم قد أشارت أنه جرى في إطار التعاون الذي تم تفعيله بإقامة غرفة سيطرة بمجال الهجرة تسجيل انخفاض بأكثر من 35٪ في نسبة المهاجرين القادمين من النيجر.
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