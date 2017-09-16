ضبط 550 قرص أومتريل وفرد خرطوش بحوزة عاطل في الوراق

كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث الوراق، اليوم السبت، من ضبط عاطل؛ لإتجاره في الأقراص المخدرة بالوراق.

وردت معلومات للواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، بإتجار عاطل، 40 سنة، في الأقراص المخدرة بالوراق.

أعد العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، خطة محكمة للإيقاع بالمتهم متلبسا، وتمكن العقيد محمد فوزي، مأمور قسم الوراق، والرائد هاني مندور، رئيس المباحث، من ضبطه.

عُثر بحوزة المتهم على 550 قرص أومتريل مخدر، فرد خرطوش، 12 طلقة، ومبلغ 2190 جنيها، وأحاله اللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية، إلى النيابة العامة للتحقيق.