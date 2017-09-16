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مصور سينمائي يتعدى بالضرب على طبيب بمستشفى أم المصريين

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مصراوي Masrawy

مصور سينمائي يتعدى بالضرب على طبيب بمستشفى أم المصريين

03:25 م السبت 16 سبتمبر 2017

مصور سينمائي يتعدى بالضرب على طبيب بمستشفى أم المصريين

مستشفى أم المصريين

كتب - محمد شعبان:

تعدى مصور سينمائي بالضرب على طبيب بمستشفى أم المصريين بالجيزة؛ بسبب مطالبته له بسرعة توقيع الكشف الطبي على ابنة شقيقته البالغة من العمر 3 سنوات.

تلقى اللواء إسماعيل رجب، مدير قطاع غرب الجيزة، إخطارا من خدمات المستشفى بنشوب مشاجرة ووجود ومصاب.

انتقل العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الجيزة، إلى محل البلاغ، وكشفت تحريات الرائد مصطفى كمال، رئيس المباحث، أن مشادة كلامية نشبت بين طبيب عضاظ ومصور سينمائي يبلغ من العمر 27 سنة، تطورت إلى مشاجرة بينهما.

وتعدى المصور على الطبيب بالضرب محدثا إصابته بكسر في الأنف، وأمكن ضبطه، واقتياده إلى قسم شرطة الجيزة.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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