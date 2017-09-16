القضاء الإداري يحجز إشكال محافظ دمياط على حكم النظافة لجلسة 23 أكتوبر

دمياط - محمد إبراهيم:

قضت محكمة القضاء الإداري برأس البر، اليوم السبت، بحجز الدعوى التي أقامها محمد الطرابيلي المحامي بشأن حكم إلغاء رسوم النظافة، بعد تقديم الإشكال رقم 3420 لسنة 6 ق، المقام من محافظ دمياط، وذلك للحكم في جلسة 23 أكتوبر.

وشهدت الجلسة غياب محام الدولة عن المحافظ المستشكل، في الوقت الذي قدم فيه الطرابيلي مذكرة ببطلان دفوع الحكومة، مؤكدًا أن حكم المحكمة الصادر في وقت سابق يثبت عدم دستورية المادة التي تنص على تفويض المحافظين في فرض رسوم نظافة بمخالفة مواد دستور 2014 أرقام 38 و101 و126.

وقال محمد الطرابيلي، مقدم الدعوى: "إن المحافظ يماطل ويرفض تنفيذ الحكم، وهو يعلم أنه واجب التنفيذ، وأن الطعن مرجح رفضه لاستناد الحكم لأحكام دستورية وقانونية وأن التنفيذ مؤكد مسألة وقت".