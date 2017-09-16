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"سعفان" يفتتح معمل للغات والكمبيوتر بـمركز التدريب المهني بالشرقية

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مصراوي Masrawy

"سعفان" يفتتح معمل للغات والكمبيوتر بـمركز التدريب المهني بالشرقية

03:20 م السبت 16 سبتمبر 2017

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كتبت- نورا ممدوح:

افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، يرافقه اللواء أركان حرب خالد سعيد محافظ الشرقية، معمل اللغات والكمبيوتر بمركز التدريب المهني التابع للقوى العاملة بالمحافظة، في إطار احتفالات المحافظة بعيها القومي.

ووجه الوزير بإعطاء المتدربين دورة في الحاسب الألى، فضلا عن تدريبهم على مبادئ اللغة الإنجليزية لإضفاء مزيد من الثقة على المتدربين وتسهيل فرص حصولهم على فرص عمل، موجها بتكثيف تلك الدورات على مدار أسبوعين أو ثلاثة، بدلا من "يوم واحد" كل أسبوع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة والانتقال بالمتدربين بذلك إلى نقلة أفضل.

كما وجه بضرورة استغلال جميع الإمكانات وتعديل أي لوائح تقف عائق أمام تدريب أكبر عدد من المتدربين.

وتفقد الوزير والمحافظ أقسام مركز التدريب، وسأل المتدربين والمتدربات في ورش التفصيل والخياطة والكهرباء وصيانة الأدوات المنزلية، عن الأسباب التي دفعتهم لحضور الدورات التدريبية، مشجعا إياهم على الاهتمام والاستفادة بأكبر قدر ممكن حتى يصبحوا ذوي حرف مستقبلية وتتاح لهم فرص عمل مناسبة.

واقترح الوزير أن يتم تشغيل الفتيات اللاتي تدربن على ورش الخياطة والتفصيل في الفترة التي يتوقف فيها التدريب بالمركز وبيع المنتجات للمصانع المجاورة بالمحافظة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

ومن جانبه وجه المحافظ بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لتدريب طلبة الدبلومات والمعاهد الفنية في الأعوام الأخيرة على ورش اللحام والكهرباء، مشيرا إلى إمكانية عمل بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني في هذا الشأن.

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