شرطة فرنسا تطارد مهاجم امرأتين في باريس

باريس (د ب أ)

ذكرت السلطات المحلية اليوم السبت أن الشرطة وقوات الدرك الفرنسية مازالت تطارد رجلا، هاجم امرأتين بمطرقة في بلدة شالون-سور ساون.

وتبحث الشرطة عن الرجل للاشتباه في أنه كان يحاول ارتكاب جريمة القتل.

وطلبت المقاطعة المحلية من السكان عدم نشر معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مواقع دوريات الشرطة ونقاط التفتيش.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام فرنسية أمس الجمعة إن المهاجم هتف "الله أكبر".

ومازال ممثلو الادعاء المحليون يجرون التحقيقات، مشيرين إلى أنه لا يتم التعامل معه على إنه حادث إرهابي.

وشهد أمس الجمعة، مهاجمة رجل مسلح بسكين لجندي، كان يقوم بدورية في محطة مترو "شاتليه" وسط باريس.

وألقي القبض على مهاجم الجندي.

وذكرت مصادر قضائية أن المحققين يدرسون توجيه اتهامات بمحاولة القتل ضد مسؤول عام بقصد الترهيب.

ووضعت قوات الأمن الفرنسية في حالة تأهب قصوى بعد سلسلة من الهجمات الارهابية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 230 شخصا منذ أوائل عام 2015 .

ونشر السلطات الفرنسية حوالي عشرة آلاف جندي في عملية أمنية داخلية منذ ذلك الحين، لكن يتم استهدافهم مرارا.