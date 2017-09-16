رؤية موحدة لـ"الجيزة والقليوبية والإسكندرية" لمحاصرة البناء المخالف

كتبت- ندى الخولي:

أكد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أن ظاهرة البناء المخالف وعدم الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص الممنوحة والمواصفات الفنية ظاهرة تعاني منها جميع المحافظات في ظل عدم قدرة الإمكانيات البشرية والمادية في محاصرة تلك الظاهرة.

وأشار الدالي، خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الجيزة، مع اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، ومحمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إلى أن الأمر يستلزم تعديلات تشريعية وتغليظ العقوبات لمحاصرة هذه الظاهرة.

وأضاف المحافظ، أن المباني المخالفة تؤثر على البنية الأساسية وعدم قدرة شبكات المياه والصرف على استيعاب تصرفات هذه المباني، مما يتسبب في إرهاق ميزانية الدولة.

وأشار الدالي، إلى أن هذه المباني لا تشكل خطورة على سكانها فقط، إنما أيضًا على المباني المجاورة لعدم توافر المواصفات الفنية بها.

وأوضح الدالي، أن الاجتماع جاء في ضوء توجيهات هشام الشريف، وزير التنمية المحلية لسرعة مناقشة ودراسة وضع رؤية موحدة لمحاصرة مخالفات البناء ووضع الحلول المناسبه لها.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه سيتم دراسة إعداد رؤية موحدة لكيفية مواجهة هذه الظاهرة مستقبلًا تشريعيًا وإداريًا، إلى جانب كيفية التعامل مع المخالفات الحالية وتقنين أوضاعها.

وقال اللواء محمود عشماوي، إن الجلسة النقاشية التي عقدت شهدت رصد لأهم نقاط القصور في الوضع الحالي والتعديلات التشريعية المقترحة من قبل المحافظات الثلاث.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن هناك توافق على رؤية موحدة للمحافظات الثلاث في هذا الشأن.

وأكد الدالي، أنه سيتم عرض تقرير مفصل على وزير التنميه المحلية، لدراسته مع اللجنه المشكلة بوزارة التنميه المحلية، ثم وزارة العدل، تمهيدًا للعرض عاجلًا على شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال الأسابيع القادمة.