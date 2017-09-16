وزير التعليم العالي يشارك طلبة "سياسة واقتصاد" محاضرة الترحيب

كتبت- داليا شبل:

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، طلاب الفرقة الأولى بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة محاضرة "يوم الترحيب"، والذى نظمته الجامعة بمدرج (١)، للترحيب بالطلاب الجدد.

وناشد "عبد الغفار" الطلاب بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية، والتعاون بين الكليات بعضها البعض.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة مهتمه بالتحول إلى أنظمة الجيل الثالث، والوصول بالطلاب إلى النموذج الدولى.

وأضاف "الخشت": "نتمنى لطلابنا حياة جامعية حافلة وموفقة هذا العام".

جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية لجامعة القاهرة للوقوف على استعدادات الكليات لاستقبال الطلاب.​