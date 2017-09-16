​​ بالصور- وزير الآثار والسفير الفرنسي يتفقدان هرم سقارة

كتبت-نسمة فرج:

تصوير- محمد حسام الدين:

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم السبت، أعمال مشروع حماية وتعزيز وتطوير موقع سقارة الأثري، وذلك بحضور ستيفان روماتيت السفير الفرنسي بالقاهرة وستيفان لانفرانتشي مدير مكتب القاهرة للوكالة الفرنسية للتنمية، مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية IFAo، وعدد من سفراء الدول الأجنبية ومديري المعاهد الأثرية الأجنبية بمصر.

وبدأ العناني الجولة بتفقد مبني التذاكر الجديد ومقابر الدولة الحديثة والمقبرة الجنوبية لهرم زوسر، كما تفقد سير العمل بترميم هرم زوسر المدرج.

قال أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية في تصريحات صحفية، إن المشروع يعد أحد أوجه التعاون المصري الفرنسي في مجال العمل الأثري والمتحفي والذي بدأ منذ سنوات عديدة ولا يزال مستمرا حتى الآن موضحاً أن المشروع يهدف إلى تعزيز وكفاءة المنطقة الأثرية.

وأضاف رئيس قطاع الآثار المصرية أنه تم تدريب عدد من المفتشين العاملين بالوزارة على تطوير وإدارة المواقع الأثرية و كما تم إعادة نشر كتاب أهرامات سقارة للأثري الفرنسي "جان فيليب لوير".

ومن جانبه أكد علاء الشحات، نائب رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة ورئيس الجانب المصري للمشروع، أن المشروع تم تنفيذه على مرحلتين وبدأت المرحلة الأولى من 2010 حتى عام 2013 واشتملت على تدريب عدد من الشباب العاملين بالوزارة، بالإضافة إلى وضع خطة لإدارة موقع سقارة.

وأوضح أن المرحلة الثانية والتي بدأت منذ عام 2013 وحتى 2016 تم خلالها إنارة هرم أوناس من الداخل، ووضع نحو 22 لوحة إرشادية لأهم المعالم الأثرية بسقارة منها مقبرة تى، وبتاح حتب، ومرروكا، وكاجمني، وعنخ ماحور، بالإضافة إلى هرم تتى، وزوسر والمجموعة الجنائزية الخاصة به، هرم أوناس، الطريق الصاعد لأوناس. كما تم وضع لوحة إرشادية كبيرة عند مدخل المنطقة الأثرية بسقارة تتضمن أهم المواقع الأثرية بها.

كما تضمنت أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع وتطوير مدخل المنطقة الأثرية بعمل بوابة حديدية لتأمين المنطقة وتجديد مكتب التذاكر، وحجرة المفتشين والشرطة وعمل دورات مياه جديدة تليق بالمنطقة الأثرية وأهميتها مع إمداد المباني الملحقة بمدخل المنطقة ودورات المياه بها بمصدر للمياه والصرف الصحي حفاظًا على المنطقة من أي مؤثرات خارجية بها تأثير على الآثار.​