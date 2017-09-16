وزير الإسكان: الانتهاء من الطريق البديل للطريق الساحلي بالعلمين الجديدة

كتبت- ندى الخولي:

تفقد مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تنفيذ الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 600 مترًا من الممشى.

وخلال اجتماعه بموقع العمل، كلف الوزير، شركة المقاولون العرب، بالانتهاء من كيلومتر من الممشى السياحي، استعدادًا للاحتفالية اليى ستقام نهاية شهر أكتوبر المقبل، بمناسبة مرور 75 عامًا على معركة العلمين، وتدشين مدينة العلمين الجديدة.

كما تفقد مدبولي، مواقع تنفيذ الأبراج بالمدينة، موضحًا أن شركات المقاولات انتهت من أعمال الجسات لإنشاء 15 برجًا.

وخلال الاجتماع، كلف الوزير بتكثيف العمل بكل المواقع، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة، مضيفًا: "عاوز خلايا نحل في المدينة، ومواقع عمل لا تنام".

وأوضح الوزير، أنه تتم حاليًا أعمال تشطيب 1920 وحدة سكنية ضمن "الإسكان المتميز" بالمدينة، مؤكدًا أن أعمال التشطيبات تتم على أعلى مستوى، وعقب الانتهاء منها ستطرح الوحدات للحجز.

وقال مدبولي، إنه تم الانتهاء من تنفيذ الطريق البديل للطريق الساحلي، بطول نحو 38 كم، من طريق وادي النطرون العلمين وحتى سيدي عبدالرحمن، والذي نفذته شركة المقاولون العرب، حيث يبلغ عرض الطريق ٥ حارات في كل اتجاه، بخلاف حارتي الخدمة، ويتم حاليًا التنسيق بين الجهات المختصة لتشغيل الطريق، بعد أن تم وضع العلامات الإرشادية.

وأشار الوزير، إلى أنه يتبقى بمخطط الطريق نحو 10 كم، من تقاطعه مع طريق وادي النطرون العلمين، وحتى بوابة 1 لمارينا، على الطريق الساحلي الإسكندرية-مطروح، وتم البدء في تنفيذها، ومن المقرر تنفيذ 3 أعمال صناعية بالطريق.

وأضاف وزير الإسكان، أنه يجري حاليًا تنفيذ محطة تحلية المياه بطاقة 150 ألف م3/ يوم، لخدمة المدينة، بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أنها محطة كبيرة ستخدم كل المدينة.​