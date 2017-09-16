بالصور- رئيس جامعة الإسكندرية يُقبّل العَلَم ويرحب بالطلاب الجدد

الإسكندرية – محمد عامر:

افتتح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، أول أيام العام الدراسي الجديد من داخل حرم كلية التجارة بمجمع الكليات النظرية بمنطقة الشاطبي.

وتسلم طلاب فريق "عشيرة" من جوالة كلية التجارة عَلَم مصر من رئيس الجامعة، والذي قبّله قبل تسليمه لهم، ليجرى رفعه بساحة الكلية، وعُزف السلام الجمهوري إيذانًا ببدء العام الدراسي الجديد.

وشارك "الكردي" طلاب المجمع النظري والأسر الطلابية تحية العلم، في عُرف جديد تطبقه الجامعات لأول مرة، بهدف التأكيد على روح الانتماء والاعتزاز بالوطن.

وألقى رئيس الجامعة، كلمة ترحيب بالطلاب الجدد، وحثهم على ممارسة الأنشطة الطلابية، إلى جانب الاجتهاد في الدراسة، قبل أن يجري بجولة تفقدية لكليات المجمع النظري، شملت كليات الحقوق والسياحة والفنادق والتربية والآداب والوحدة العلاجية.