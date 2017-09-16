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محطة كهرباء غزة تعود للعمل بالوقود المصري

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مصراوي Masrawy

محطة كهرباء غزة تعود للعمل بالوقود المصري

02:55 م السبت 16 سبتمبر 2017

محطة كهرباء غزة تعود للعمل بالوقود المصري

محطة كهرباء غزة

غزة (أ ش أ)

عادت محطة توليد الكهرباء الرئيسية في غزة للعمل مرة أخرى بعد ضخ كميات من الوقود المصري إليها عبر معبر رفح البري، وذلك بعد أن توقفت صباح أمس الجمعة بسبب نفاد الوقود.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء، محمد ثابت، في بيان مقتضب اليوم السبت، إن الجدول المعمول به حاليا 4 ساعات وصل، مقابل 12 قطع، ونأمل أن يشهد الجدول تحسنا خلال هذا اليوم .

وأضاف بأن الشركة تستلم من محطة التوليد 45 ميجا وات من الطاقة، ومن الخطوط الإسرائيلية 70 ميجا وات، فيما لا تزال الخطوط المصرية متعطلة.

وأشار إلى أن مجموع الطاقة المتوفرة اليوم 115 ميجا وات تقريبا، فيما وصل العجز في الطاقة إلى قرابة 485 ميجا وات.

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Asha

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