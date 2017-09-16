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الناتو: مقتل جندي روماني في هجوم انتحاري في أفغانستان

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مصراوي Masrawy

الناتو: مقتل جندي روماني في هجوم انتحاري في أفغانستان

02:45 م السبت 16 سبتمبر 2017

الناتو: مقتل جندي روماني في هجوم انتحاري في أفغانستان

جنود الحلف الاطلسي بالقرب من حطام آليلتهم بعد الهج

(أ ف ب):

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في بيان السبت، مقتل جندي روماني وإصابة اثنين آخرين في هجوم انتحاري استهدف قافلة عسكرية في جنوب أفغانستان.

وكان انتحاري يقود سيارة مفخخة فجر نفسه الجمعة لدى مرور دورية في منطقة دامان في إقليم قندهار، المعقل التاريخي لحركة طالبان.

وينتشر حوالى 600 جندي روماني في افغانستان تحت راية الحلف الأطلسي في إطار  عملية "الدعم الحازم" التي يشارك فيها بالإجمال أكثر  من 13 الف جندي اجنبي يشكل الأمريكيون القسم الأكبر منهم.

ورأى الجنرال جون نيكوسلون، قائد عملية الحلف الأطلسي في أفغانستان في بيان، أن  هذا الهجوم يؤكد أن عناصر طالبان "لا يبدون اي اهتمام بالسلام".

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها، الجمعة، عن الهجوم في رسالة عبر تطبيق واتساب ارسلتها إلى صحافيين، وأكّد  فيها المتحدث باسمها قاري يوسف أحمدي أن "سبعة من عناصر قوات الغزو" قد قتلوا. ودائما ما يبالغ المتمردون في حصيلة هجماتهم.

وتوعدت حركة طالبان التي تطالب بانسحاب شامل للقوات الدولية، وحكمت البلاد من 1996 الى 2001، بأن تجعل من افغانستان "مقبرة جديدة" للأمريكيين، بعد اعلان الرئيس دونالد عن انتشار قريب لآلاف الجنود الأمريكيين الإضافيين في البلاد.

وينتشر حاليا حوالى 11 الف جندي أمريكي في أفغانستان. ومع ان هذا العدد اقل بكثير مما كان عليه في ذروة الحرب، إذ كانت الولايات المتحدة تنشر 100 الف جندي قبل سبع سنوات، الا انه يظهر انعكاسا في الميل بالمقارنة مع السنوات الأخيرة.

هذا المحتوى من

AFP

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