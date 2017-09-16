مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالشيخ زايد
مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالشيخ زايد
02:59 م السبت 16 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
لقي شخص وسيدتين مصرعهم، وأصيبت سيدة وطفلة في حادث انقلاب سيارة بطريق الضبعة.
تلقى اللواء خالد منير، مدير قطاع أكتوبر، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث بالكيلو 66 اتجاه القاهرة.
انتقل العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث أكتوبر، إلى محل البلاغ، وكشفت معاينة المقدم عمرو حجازي، وكيل الفرقة، أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة محاسب، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانقلابها.
تحريات الرائد محمد المسلمي، معاون مباحث قسم الشيخ زايد، أكدت مصرع والدة زوجة المحاسب، وشقيقي زوجته، وإصابة ربة منزل باشتباه ما بعد الارتجاج، وابنة السائق "تبلغ من العمر عام" بنزيف داخلي بالمخ".
تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى جراحة اليوم الواحد، وحرر محضر أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق
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