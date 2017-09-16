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تايلاند تبدأ تطبيق "ضريبة الخطيئة" على المدخنين

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مصراوي Masrawy

تايلاند تبدأ تطبيق "ضريبة الخطيئة" على المدخنين

02:39 م السبت 16 سبتمبر 2017

تايلاند

بانكوك (د ب أ)

دخلت ما يطلق عليها "ضريبة الخطيئة" على السجائر والمشروبات الكحولية في تايلاند حيز التنفيذ اليوم السبت، وسط نقص في هذه المنتجات كنتيجة ظاهرية على تحذير فيما يتعلق بتخزينها .

وسينتج عن الضريبة زيادة في الأسعار لما يصل إلى 40 بالمئة على السجائر، وما يصل إلى 20 بالمئة على المشروبات الكحولية، وهذا يتوقف على محتواها من الكحول.

وتقول الحكومة إن الإجراء سيشجع المستهلكين على تناول المشروبات ذات محتوى كحولي أقل. ويقول منتقدو الضريبة إنها ستشجع الشعب على احتساء موادا جرى تخميرها على نحو غير قانوني.

مرر مجلس الوزراء الضريبة الجديدة الشهر الماضي. وستشمل أيضا الممتلكات الفخمة مثل السيارات والعطور ورسوم دخول النوادي الليلية.

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