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الهجمات الإرهابية في بريطانيا منذ بداية 2017

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مصراوي Masrawy

الهجمات الإرهابية في بريطانيا منذ بداية 2017

02:31 م السبت 16 سبتمبر 2017

الهجمات الإرهابية في بريطانيا منذ بداية 2017

الهجمات الإرهابية في بريطانيا - أرشيفية

لندن (د ب أ)

يعد الانفجار الذي وقع في مترو انفاق لندن في بارسنز جرين أمس الجمعة، والذي خلف 18 مصابا، خامس هجوم إرهابي في بريطانيا العام الجاري.

فيما يلي قائمة بالأربع الأخرى. وقالت الشرطة البريطانية إنه جرى إحباط ست مؤامرات أخرى كبيرة.

لندن 19 يونيو:

رجل يقود حافلة وسط مجموعة من الأشخاص بالقرب من مسجد في فينسبري بارك بشمال لندن. ولقي رجل حتفه وأصيب 10 اخرين. وجرى اتهام دارين أوزبورن بالقتل على صلة بالإرهاب.

لندن 3 يونيو:

قتل ثمانية أشخاص بعدما قاد ثلاثة رجال سيارة صغيرة " فان " وسط مشاة على جسر لندن وقربه، قبل أن يترجلوا منها ويطعنوا أشخاصا بالقرب من شارع بورو هاي ستريت، وهي منطقة شهيرة بملاهيها الليلية. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته. وأطلقت الشرطة النار على المهاجمين فلقوا حتفهم.

مانشستر 22 مايو:

انتحاري يقتل 22 شخصا، بينهم أطفال، ويصيب 59 عقب حفل موسيقي في المدينة الواقعة بشمال بريطانيا. والمفجر هو البريطاني سلمان عبيدي، 22 عاما. وكان قد أقام صلات بداعش وكان قد عاد لتوه من رحلة إلى ليبيا موطن أجداده.

لندن 22 مارس:

قتل خمسة أشخاص بعدما قاد خالد مسعود، وهو بريطاني جرى التحقيق مع في السابق بسبب التطرف العنيف، سيارة مستأجرة وسط مشاة فوق جسر وستمنستر، قبل قتل رجل شرطة طعنا خارج البرلمان البريطاني. وقتل مسعود الذي يقول تنظيم داعش أنه كان أحد "جنوده"، بالرصاص.

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