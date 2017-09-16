رائد فضاء روسي ينشر صورة رائعة لمصر التقطها قمر صناعي
رائد فضاء روسي ينشر صورة رائعة لمصر التقطها قمر صناعي
02:38 م السبت 16 سبتمبر 2017
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نشر رائد الفضاء الروسي سيرجي ريازانسكي، صور مذهلة ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية،تظهر من خلالها مصر وهي محاطة بأضواء رائعة، حسب ما جاء في موقع "سكاي نيوز".
قام رائد الفضاء الروسي بنشر الصورة على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مصر وسط أضواء الليل، ودلتا النيل بشكل مبهر وجميل أثار اعجاب الكثيرين.
وكتب ريازانسكي على حسابه في موقع فيسبوك "يحتضن وادي نهر النيل العديد من المدن، وعلى أضوائها، يبدو أحد أعظم الأنهار في العالم في في غاية الروعة والجمال".، ونالت الصورة إعجاب وامتنان مئات الأشخاص.
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