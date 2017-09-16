أخبار عاجلة

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد -
«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور) -
مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو) -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

رائد فضاء روسي ينشر صورة رائعة لمصر التقطها قمر صناعي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رائد فضاء روسي ينشر صورة رائعة لمصر التقطها قمر صناعي

02:38 م السبت 16 سبتمبر 2017

  • عرض 2 صورة

    0290a43e91.jpg

  • عرض 2 صورة

    669e61bf62.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. إنشاء منتجع عائم في

الألبوم التالى

بالصور.. إنشاء منتجع عائم في "دبي" طبق الأصل من "فينيسيا"

نشر رائد الفضاء الروسي سيرجي ريازانسكي، صور مذهلة ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية،تظهر من خلالها وهي محاطة بأضواء رائعة، حسب ما جاء في موقع "سكاي نيوز".

قام رائد الفضاء الروسي بنشر الصورة على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مصر وسط أضواء الليل، ودلتا النيل بشكل مبهر وجميل أثار اعجاب الكثيرين.

وكتب ريازانسكي على حسابه في موقع فيسبوك "يحتضن وادي نهر النيل العديد من المدن، وعلى أضوائها، يبدو أحد أعظم الأنهار في العالم في في غاية الروعة والجمال".، ونالت الصورة إعجاب وامتنان مئات الأشخاص.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تعرف على أكثر دول العالم ترحيبًا بالسياح.. وهذا مركز مصر

    هو وهي

  • البنزين في 10 دول مقارنة بـ "متوسط دخل الفرد".. بينها مصر

    هو وهي

  • في أحدث تصنيف.. تعرف على أقوى جواز سفر في العالم.. وتغير ترتيب مصر

    هو وهي

  • بالصور- 5 معلومات لا تعرفها عن السوق المصري في اسطنبول

    هو وهي

إعلان

22246666bc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو)

مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو)

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة