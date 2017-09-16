بالصور - ورش عمل لتعليم ربات المنازل بأسيوط السباكة الخفيفة
بالصور - ورش عمل لتعليم ربات المنازل بأسيوط السباكة الخفيفة
02:50 م السبت 16 سبتمبر 2017
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أسيوط – أسامة صديق:
نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بأسيوط، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام والإدارة التعليمية بأسيوط، اليوم السبت، ورشة لتعليم السباكة المنزلية الخفيفة للسيدات، ضمن خطة الأنشطة السنوية لإدارة التوعية، تحت رعاية المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتمثّلت أهداف الورشة في مساعدة المرأة وحثها على صيانة أدوات السباكة البسيطة بالمنزل، مثل خلاطات وصنابير المياه، ومساعدتها على تعلم كيفية صيانة صرف الأحواض بالحمامات والمطابخ وطرق تسليكها حال انسدادها وتعثرها، وكيفية التعامل مع البالوعات المسدودة وطرق صيانتها وتسليكها.
جاء ذلك على يد متخصصين بالشركة، عن طريق التجربة العملية ومشاركة الحضور بتنفيذ الإصلاحات للتأكد من وصول المعلومة لهم.
وعلى هامش الورشة، عُقدت ندوة توعية عن ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، ووزع فريق الخدمة العامة مطبوعات التوعية على الحاضرين.
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