بالصور.. إعدام 350 كيلو مخلل في حملة على أسواق "الشهداء" بالمنوفية

المنوفية- مروة فاضل:

شن فريق مراقبة الأغذية بإدارة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، حملة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضر جنحة صحية والغلق الإدارى لـ 4 منشآت غذائية، وإعدام 350 كيلو مخلل و15 كيلو أغذية تالفة.