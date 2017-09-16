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بالصور.. إعدام 350 كيلو مخلل في حملة على أسواق "الشهداء" بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إعدام 350 كيلو مخلل في حملة على أسواق "الشهداء" بالمنوفية

02:49 م السبت 16 سبتمبر 2017

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المنوفية- مروة فاضل:

شن فريق مراقبة الأغذية بإدارة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، حملة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضر جنحة صحية والغلق الإدارى لـ 4 منشآت غذائية، وإعدام 350 كيلو مخلل و15 كيلو أغذية تالفة.

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