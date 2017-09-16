قبل مباراة الأهلي والترجي.. "النمر" يتفقد قوات تأمين استاد برج العرب (صور)
قبل مباراة الأهلي والترجي.. "النمر" يتفقد قوات تأمين استاد برج العرب (صور)
02:47 م السبت 16 سبتمبر 2017
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الإسكندرية – محمد عامر:
تفقد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، اليوم السبت، التمركزات الأمنية على الطرق المؤدية لاستاد برج العرب، وذلك لمتابعة استعدادات مباراة الأهلي والترجي.
ويستضيف الأهلي فريق الترجي في السابعة مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب غربي الإسكندرية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ووضعت مديرية أمن الإسكندرية خطة لتأمين المباراة، تتضمن تكثيف الخدمات الأمنية داخل الاستاد والمحاور والطرق المؤدية إليه، من خلال نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور، وإدارة تأمين الطرق، وإدارة البحث الجنائي.
ودشنت إدارة العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية، مبادرة التشجيع الراقي والنظيف، ونبذ التعصب، تحت شعار: "شجع..افرح" من خلال توزيع مطبوعات ورقية على الجمهور بالمدرجات.
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