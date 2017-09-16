بالصور.. محافظ الدقهلية يفتتح فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين

الدقهلية- رامي القناوي:

افتتح الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، الأكاديمية المهنية للمعلمين فرع الدقهلية بحضور الدكتور صلاح الدين غنيم، رئيس الأكاديمية، والدكتورة نيفين كرم، مدير الأكاديمية فرع المنصورة، وعلي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من أعضاء البرلمان بمدرسة صلاح سالم للتعليم التجاري بمدينة طلخا.

وتضم الأكاديمية قاعات للتدريب واستراحة للمعلمين مجهزة بشاشات عرض وأجهزة حاسب آلي.

وطالب الدكتور صلاح غنيم، رئيس الأكاديمية، من محافظ الدقهلية بتكييف القاعات، وعمل سقف مغلق لها حتى تظهر في شكل جمالي، لأنها تحتاج لتهوية جيدة.

وأعلن علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن بعض النواب سيتكفلون بتكييف القاعات لصالح الأكاديمية، بينما أعلن والد الشهيد إسلام البغدادي تكفله بتجهيز قاعتين كصدقة جارية على روح نجله الشهيد .

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أن دورات الـ ICDL أصبحت ضرورة ملحة لكل من يتولى وظيفة حكومية وهى أقل شيء يمكن أن يناله المعلم قائلا: "العالم سبق هذه العلوم بمراحل ويجب أن نلحق بالركب " .

وطالب محافظ الدقهلية بالارتقاء بمستوى التدريب حتى يصل إلى مرحلة التدريب عن بعد وأعلنت الدكتورة نيفين كرم رئيس فرع الأكاديمية بالمنصورة أنهم بصدد إنشاء موقع لفرع الأكاديمية للإعلان عن الدورات التدريبية للمعلمين وسيتم مستقبلا تلقى طلبات التدريب "أون لاين".