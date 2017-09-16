بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة ٨ آخرين في انقلاب "ميكروباص" بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تُوفي شخصان وأصيب ثمانية آخرون، اليوم السبت، في انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بطريق منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد اللواء عبد الرحمن شحاتة، بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة أجرة كانت تقل عاملين بمنطقة شرق العوينات، حيث توفى اثنان هما "مصطفى محمود الصاوي، 30 عامًا، وأحمد سليمان بركة، 33 عامًا".

فيما أصيب كل من: "سامح فاروق أحمد 30 عامًا، محمد علي فرحات 25 عامًا، وإيهاب كامل علي، 60 عامًا، وحسين أحمد محمد 60 عامًا، وأحمد عبد الغفار علي 40 عامًا، وحمدي محمد وفقي 25 عامًا، وعبد الرحمن كامل عبد الجواد، 41 عامًا، وضاحي رمضان توفيق 27 سنة".

جرى نقل المصابين والمتوفيين لمستشفى الداخلة المركزي، وتحرّر محضر بالواقعة.