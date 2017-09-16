ربيع ياسين يضع «روشتة» فوز الأهلي على الترجي

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

كشف ربيع ياسين نجم النادي الأهلي السابق، عن الطريقة التي تمنح الفريق الأحمر الفوز في مباراته مساء اليوم السبت، أمام الترجي التونسي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال ياسين، في تصريحات خاصة لـ"التحرير":" لابد أن يكون حسام البدري المدير الفني للفريق، درس المنافس جيدًا، خاصة وأنه خِصم قوي، لا يستهان به على الإطلاق، لذلك المباراة خارج التوقعات".

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وأضاف نجم القلعة الحمراء السابق:" لابد من اعتماد البدري على رباعي الهجوم وليد سليمان وآجايي وعبدالله السعيد وآزارو رأس الحربة الحر، بالإضافة للتحركات والتمرير على الأرض، لأن كل هذه الأمور ستكون في مصلحة الأهلي".

وتابع ياسين:" التحول من الدفاع للهجوم واستغلال أنصاف الفرص لتسجيل هدفًا مبكرًا في مرمى المنافس، سيمنحه الأفضلية طوال اللقاء، كما أن اللياقة البدنية ستلعب دورًا مهمًا في نتيجة الفريق الأحمر".

واختتم تصريحاته، بأمنيته تقديم الأهلي مباراة مميزة والتسجيل مبكرًا للفوز بأكثر من هدف يطمئنه في مباراة الإياب التي ستقام في رادس معقل الفريق التونسي.