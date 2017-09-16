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رقم سلبي لأجانب الأهلي أمام الترجي (فيديو)

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رقم سلبي لأجانب الأهلي أمام الترجي (فيديو) رقم سلبي لأجانب الأهلي أمام الترجي (فيديو)

التحرير

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يلتقي فريق الأهلي مع الترجي التونسي، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الترجي قد صعد بقيادة مديره الفني فوزي البنزرتي، بعد أن احتل صدارة مجموعته الثالثة على حساب حامل اللقب صن داونز الجنوب إفريقي، بينما تمكن الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري من الصعود، بعد أن أتى في المركز الثاني في مجموعته الرابعة خلف الوداد المغربي. 

وتشهد مواجهة الفريقين دائمًا ندية كبيرة، وتحظى باهتمام جماهيري وإعلامي، حيث التقى الأهلي والترجي في 14 مناسبة سابقة، فاز أصحاب الرداء الأحمر 5 مرات وفاز الترجى 3 مرات والتعادل 6 مرات، وسجل المارد الأحمر 14 هدفًا، بينما أحرز الترجى 8 أهداف. 

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ويسعى الأهلي لتحقيق فوز بعدد وافر من الأهداف حتى يؤمن الفريق نفسه في لقاء الإياب خلال الأسبوع المقبل.

ويمتلك اللاعبون الأجانب مع الأهلي رقمًا سلبيا في مباريات الترجي بدوري الأبطال، حيث المارد الأحمر على مدار مواجهاته ضد الفريق التونسي 14 هدفًا، لم يسجل منها اللاعبون الأجانب سوى هدفين فقط.

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الهدف الأول كان من نصيب أمادو فلافيو اللاعب الأنجولي خلال مواجهة الأهلي والترجي بمرحلة المجموعات، في لقاء فاز به الأحمر 3/0، بأقدام أبو تريكة وفلافيو وأسامة حسني، وكان ذلك في موسم 2007.

وشهدت مواجهات الفريقين صيامًا تهديفيا للأجانب في الأهلي حتى كسر الغاني جون أنطوي هذا الصيام في المباراة الثانية بمرحلة المجموعات في بطولة الكونفيدرالية، حيث سجل هدف الفوز الوحيد للأحمر في رادس.

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التحرير

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