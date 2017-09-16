قبل موقعة الترجي.. تفاصيل جلسة البدري مع سعد سمير وربيعة

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انفرد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالثنائي سعد سمير، ورامي ربيعة، مدافعي القلعة الحمراء، وذلك لعقد جلسة قصيرة في فندق إقامة الفريق ببرج العرب.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة من العيار الثقيل، حيث يستضيف الترجي التونسي، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ7 مساءً، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونقل البدري تعليمات خاصة للثنائي وحذرهما من تحركات مهاجمي الترجي، كما شدد عليهما عدم الالتحام بقوة داخل منطقة الجزاء، لعدم احتساب ضربات جزاء تكلف الفريق هدفا.

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كان الترجي قد صعد بقيادة مديره الفني فوزي البنزرتي، بعد أن احتل صدارة مجموعته الثالثة على حساب حامل اللقب صن داونز الجنوب إفريقي، فيما تمكن الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري من الصعود، بعد أن أتى في المركز الثاني في مجموعته الرابعة خلف الوداد المغربي.

وتشهد مواجهة الفريقين دائمًا ندية كبيرة، وتحظى باهتمام جماهيري وإعلامي، حيث التقى الأهلي والترجي في 14 مناسبة سابقة، فاز أصحاب الرداء الأحمر 5 مرات وفاز الترجى 3 مرات والتعادل 6 مرات، وسجل المارد الأحمر 14 هدفًا، بينما أحرز الترجى 8 أهداف.