أخبار عاجلة

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد -
«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور) -
مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو) -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

قبل موقعة الترجي.. تفاصيل جلسة البدري مع سعد سمير وربيعة

Google+ Print
قبل موقعة الترجي.. تفاصيل جلسة البدري مع سعد سمير وربيعة قبل موقعة الترجي.. تفاصيل جلسة البدري مع سعد سمير وربيعة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انفرد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالثنائي سعد سمير، ورامي ربيعة، مدافعي القلعة الحمراء، وذلك لعقد جلسة قصيرة في فندق إقامة الفريق ببرج العرب.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة من العيار الثقيل، حيث يستضيف الترجي التونسي، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ7 مساءً، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.  

ونقل البدري تعليمات خاصة للثنائي وحذرهما من تحركات مهاجمي الترجي، كما شدد عليهما عدم الالتحام بقوة داخل منطقة الجزاء، لعدم احتساب ضربات جزاء تكلف الفريق هدفا.

شاهد أيضا

كان الترجي قد صعد بقيادة مديره الفني فوزي البنزرتي، بعد أن احتل صدارة مجموعته الثالثة على حساب حامل اللقب صن داونز الجنوب إفريقي، فيما تمكن الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري من الصعود، بعد أن أتى في المركز الثاني في مجموعته الرابعة خلف الوداد المغربي. 

وتشهد مواجهة الفريقين دائمًا ندية كبيرة، وتحظى باهتمام جماهيري وإعلامي، حيث التقى الأهلي والترجي في 14 مناسبة سابقة، فاز أصحاب الرداء الأحمر 5 مرات وفاز الترجى 3 مرات والتعادل 6 مرات، وسجل المارد الأحمر 14 هدفًا، بينما أحرز الترجى 8 أهداف. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين

والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور)

«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور)