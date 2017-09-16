الإسكندرية تكتسي بالأعلام الحمراء لتشجيع الأهلي أمام الترجي (صور)

التحرير

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اكتست مدينة الإسكندرية باللون الأحمر منذ الساعات الأولى لصباح اليوم السبت، انتظارا لتشجيع فريق النادى الأهلى ممثل مصر فى بطولة دورى رابطة الأبطال الإفريقية، حينما يلتقى مع نظيره الترجى التونسي ضمن لقاءات ربع النهائي، مساء اليوم، باستاد الجيش ببرج العرب غرب المدينة.

وانتشر بائعو الأعلام الحمراء على طريق الكورنيش، وقاموا بوضع الأعلام الحمراء وأعلام النادى الأهلى بميادين طريق الجيش والحرية وصولاً الى وسط المدينة والمتجهة إلى طريق الاستاد ببرج العرب.

وتفاعل عدد كبير من المواطنين والمارة وأقدموا على شراء الأعلام لمساندة النادى الأهلى خلال المباراة المصيرية اليوم.

من جانبه أكد اللواء شريف عبد الحميد -رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية- أنه جار فتح بوابات استاد برج العرب لاستقبال الجماهير المقرر حضورها المباراة، حيث تم السماح بحضور 20 ألف متفرج للمباراة.

وقال "عبد الحميد" في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن جميع الأمور تسير على ما يرام، ولا يوجد ما يعكر صفو إقامة المباراة حتى الآن، مؤكداً أنه لن يسمح بدخول سوى المصرح بحضورهم سواء من الجماهير من حائزى تذاكر المباراة أو حاملى الدعوات أو الإعلاميين، محذرا من اقتراب من لا يحملون تذاكر المباراة، ودعاهم إلى عدم الحضور لعدم حدوث ما يعكر صفو المباراة.

ودعا الجماهير التى سيتم السماح بدخولها لحضور المباراة الالتزام بالتعليمات وعدم إثارة أى أزمات والتشجيع بروح رياضية، خاصة أن المباراة تحظى باهتمام جماهيرى كبير ليس بمصر أو تونس فقط وإنما الجماهير العربية والإفريقية وكذلك العالمية، وهى تعبر عن صورة مصر لدى الخارج.

وأكد وجود استنفار أمنى مشدد، وأن قوات الأمن تعمل على تأمين مباراة الأهلى والفريق التونسى، وأن عملية التأمين ستبدأ مبكرا، وذلك بنشر القوات بمداخل ومخارج الاستاد والطرق المؤدية إلى الملعب.

وأوضح أن القوات منتشرة على كل الطرق المؤدية إلى ملعب المباراة، مؤكدا أنه لن يسمح بوجود أى تأثير أو ما يعكر صفو اللقاء، حتى تخرج بصورة هادئة، مناشدا الجماهير المحبة لناديها الالتزام بالتعليمات وتشجيع فريقهم بروح رياضية.

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كان الترجي قد صعد بقيادة مديره الفني فوزي البنزرتي، بعد أن احتل صدارة مجموعته الثالثة على حساب حامل اللقب صن داونز الجنوب إفريقي، فيما تمكن الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري من الصعود، بعد أن أتى في المركز الثاني في مجموعته الرابعة خلف الوداد المغربي.

وتشهد مواجهة الفريقين دائمًا ندية كبيرة، وتحظى باهتمام جماهيري وإعلامي، حيث التقى الأهلي والترجي في 14 مناسبة سابقة، فاز أصحاب الرداء الأحمر 5 مرات وفاز الترجى 3 مرات والتعادل 6 مرات، وسجل المارد الأحمر 14 هدفًا، بينما أحرز الترجى 8 أهداف.