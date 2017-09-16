جهاز المنتخب يتابع لقاء الأهلي و الترجي

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

يتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي، المقرر لها اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن ذهاب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ومن المقرر أن يتجمع الجهاز المعاون للأرجنتيني هيكتور كوبر، أسامة نبيه وفانتا ومحمود فايز وأحمد ناجي، لمتابعة المباراة بأحد الكافيهات، للوقوف على مستوى لاعبي الأهلي الدوليين، وإعداد تقرير شامل عن مستواهم لتقديمه لهيكتور كوبر عقب عودته من الإجازة.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الكونغو برازافيل، يوم 8 أكتوبر المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.