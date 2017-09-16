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مدير أمن الإسكندرية يتفقد تأمين مباراة الأهلي والترجي

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مدير أمن الإسكندرية يتفقد تأمين مباراة الأهلي والترجي مدير أمن الإسكندرية يتفقد تأمين مباراة الأهلي والترجي

التحرير

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تفقد اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية التمركزات الأمنية على الطرق المؤدية لمداخل وبوابات برج العرب، استعدادا لمباراة النادى الأهلي والترجى التونسى، والمقرر إقامتها مساء اليوم ضمن لقاءات نصف نهائى دورى رابطة الأبطال الإفريقية.

وشدد مدير الأمن على ضرورة تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المباراة بكل دقة، ودعوة الجماهير للاستمتاع بالمباراة دون إحداث أي ما يخل بالأمن للظهور بالمظهر اللائق بالرياضة المصرية.

وأكد النمر، على ألا يسمح بدخول أى شخص للمباراة غير حاملى التذاكر فقط، وعدم السماح بتواجد أي شخص بمحيط الاستاد الخارجى حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال حاملى التذاكر المزورة، حيث تتميز التذاكر الاصلية بعلامة مائية بارزة، ومختومة بخاتم مديرية الأمن.

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كما تفقد اللواء مصطفى النمر، الكنائس ودور العبادة للتأكد من انتظام الأمن وتواجد الخدمات.

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