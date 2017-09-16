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وزير القوى العاملة يفتتح مشروعات جديدة بالشرقية (صور)

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وزير القوى العاملة يفتتح مشروعات جديدة بالشرقية (صور) وزير القوى العاملة يفتتح مشروعات جديدة بالشرقية (صور)

التحرير

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افتتح الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، يرافقه اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم السبت، معمل اللغات والحاسب الآلي بمركز التدريب المهني بمنطقة «النحال» في الزقازيق، ومكتب العمل والتشغيل بمدينة الإبراهيمية، بتكلفة تخطت النصف مليون جنيه.

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وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن الهدف من إنشاء معمل اللغات والحاسب الالي هو تزويد المتدربين بأحدث المعلومات في مجالات التكنولوجيا، وتنمية قدراتهم لمواكبة التطور والتعرف على احتياجات سوق العمل.

وخلال تفقده لمشروع تطوير مراكز التدريب المهني، شدد سعفان على ضرورة توفير فرص عمل حقيقية للمتدربين بالمنشآت الصناعية بالمحافظة، والإعلان عن الدورات التدريبية التي يقدمها المركز؛ لتشجيع الراغبين من الشباب والفتيات على تعلم الحرف المختلفة.

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وأوضح  أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص؛ لتشغيل الشباب الجاد الراغب في الحصول على فرصة عمل حقيقية، مُدللًا على أن ملتقى توظيف الشباب بمدينة العاشر من رمضان، والذي تم تنظيمه مؤخرًا، أسفر عن توفير 7 آلاف فرصة عمل بالمنشآت الصناعية داخل المدينة.

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من جانبه، طالب اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، بتوقيع برتوكول تعاون بين مديريتي القوى العاملة والتربية والتعليم، لتدريب طلاب وطالبات المدارس الثانوية الصناعية داخل مراكز التدريب المهني؛ لتعظيم الاستفادة وتوفير التدريب العملي المناسب لهم.

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