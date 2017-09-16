«العام الدراسي والسلع الغذائية».. تفاصيل اجتماع السيسي برئيس الوزراء

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعا مع شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات المهمة.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد متابعة لعدد من الموضوعات، إذ تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية، فضلا عن استعدادات الحكومة لبداية العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات، وتوفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بالأسواق وإتاحتها بكميات وأسعار مناسبة في شتى المنافذ بجميع أنحاء الجمهورية، خاصة بالمناطق النائية والصعيد.

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كما تطرق الاجتماع إلى التطورات المتعلقة للجهود التي تبذلها الحكومة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من جانب الوزارات المعنية، وذلك سعيًا لتيسير المعاملات الحكومية وإتاحة تلك الخدمات بشكل سريع وجودة أفضل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد متابعة الأداء الاقتصادي للدولة، إذ أظهرت مؤشرات الربع الأخير من العام المالي 2016 - 2017 ارتفاع معدل النمو إلى 5% مقابل 4.5%، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما شهد صافي الميزان التجاري تطورا إيجابيا مقابل نفس الفترة من العام الماضي، ووجه السيسي بأهمية مواصلة العمل على تنفيذ برنامج النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين الوضع الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق التنمية، وينعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين والارتقاء بمختلف جوانب معيشتهم.