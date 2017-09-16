ملامح تعديلات قانون الجمارك المقدمة من الحكومة في دور الانعقاد المقبل

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فرض ضريبة إضافية 0.5%.. وطرح السيارات في المزاد خلال عام

يبدو أن دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب سيشهد حزمة من مشروعات القوانين الهامة، خاصة الاقتصادية منها، حيث تستعد الحكومة لتقديم عدد من التشريعات الاقتصادية للبرلمان خلال دور الانعقاد الثالث، المقرر أن يبدأ مطلع أكتوبر المقبل.

ويأتي على رأس المشروعات الاقتصادية التي من المقرر أن تقدمها الحكومة قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون الجمارك، طبقا لما أعلنه وزير المالية عمرو الجرحي خلال المؤتمر الدولى التاسع للشمول للمالى، الذى تستضيفه مصر للمرة الأولى بمدينة شرم الشيخ.

الملامح الأولى لقانون الجمارك، تضمنت، طبقا لما أعلنت عنه الوزارة، تقليل فترة بقاء السيارات في المواني وتعديلات الجمارك على السلع وسرعة الإفراج الجمركي، بجانب تنظيم عملية الاستيراد وأيضا عقوبات جديدة على المتلاعبين بالبيانات وأوراق الشحنات المستوردة.

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وحسبما أعلنت الوزارة، جاء في أهم تعديلات قانون الجمارك وضع فائدة نصف بالمائة تسدد كضريبة إضافية في حالة التأخر في سداد الرسوم الجمركية على الشحنات الواردة من الخارج، والمفرج عنها وفقًا لأحد الأنظمة الجمركية الخاصة، وتسهيل الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة وتخفيض فترة الانتظار قبل مزاد الجمارك إلي عام واحد.

كما شملت التعديلات وضع أساس تشريعي لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الإفراج الجمركي، حيث يمنح التعديل موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الاطلاع على المستندات والأوراق الدالة على سداد الضريبة الجمركية، بجانب الحق في الانتقال إلى مقر المتعاملين مع الجمارك للاطلاع على ما لديهم من مستندات وأوراق لإجراء المراجعة اللاحقة، بما يمكن الجمارك من ضبط أية مخالفات.

وشملت التعديلات مواجهة حالات التلاعب في عدد الطرود وحجم البضائع أو من خلال تقديم بيانات خاطئة للجمارك عن منشأ البضاعة أو نوعها أو مخالفة النظم الجمركية المطبقة على المستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات، فبدلًا من إلزام المتسبب بهذا العجز أو المخالف لهذه النظم سواء عمدًا أو إهمالًا بسداد ربع قيمة الضريبة المعرضة للضياع، سيتم إلزامه بسداد كامل قيمة الضريبة الجمركية.