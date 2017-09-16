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انتهاء الاجتماع الأول لمكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

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انتهاء الاجتماع الأول لمكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط انتهاء الاجتماع الأول لمكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

التحرير

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انتهى اليوم، اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وبحضور نائب رئيس البرلمان الأوروبي وممثلين عن مجلس النواب الإيطالي ومجلس الشيوخ الإيطالي والبرلمان التركي، بمقر البرلمان بوسط القاهرة.

يعد الاجتماع الأول لمكتب الجمعية بعد تولي علي عبد العال رئيس مجلس النواب رئاستها في مايو الماضي وحتى مايو 2018.

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ورحب عبد العال بضيوف البرلمان في بداية اللقاء، ثم أشار إلى أهم التحديات التي تواجه دول الاتحاد من أجل المتوسط، والدور المأمول أن تقوم به الجمعية البرلمانية للاتحاد في هذا الشأن، وشارك نائب رئيس البرلمان الأوروبي وممثلو البرلمان الإيطالي والبرلمان التركي بمداخلات في هذا الشأن.

وتناول الاجتماع مناقشة بعض البنود الإجرائية المتعلقة بتسيير عمل الجمعية خلال الفترة المقبلة، ويعقب هذا الاجتماع، اجتماع آخر للمكتب الموسع الذي يضم بالإضافة إلى أعضاء المكتب، رؤساء اللجان بالجمعية.

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التحرير

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