سكان الزمالك يحررون محاضر إزعاج ضد «هيئة مترو الأنفاق»

التحرير

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أثارت الأعمال الليلية بالخط الثالث لمترو الأنفاق بالزمالك غضب العديد من السكان، مما دفعهم لتحرير محاضر ضد الهيئة القومية لمترو الأنفاق لمنع الإزعاج للسكان في أوقات متأخرة من الليل.

الدكتورة مها الطرابيشي إحدى ساكنات حي الزمالك قالت لـ"التحرير" إن الوضع أصبح سيئا للغاية في الزمالك، فالعمال يواصلون الحفر حتى وقت متأخر من الليل، مما يسبب إزعاجا للسكان، فهناك من يريد الخلود إلى النوم والراحة حتى يتمكن من التوجه إلى عمله في الصباح، مشيرة إلى أنهم حرروا محاضر لوقف هذا الإزعاج ولكن دون جدوى، مؤكدة أنه من المفترض أن يتم وقف الأعمال بشكل نهائي حتى تنتهي اللجنة المكلفة من محكمة القضاء الإداري من التقرير الذي يوضح مدى خطورة أعمال المترو على السكان، مؤكدة أنه في حالة إثبات الخطورة على حياة السكان، وصدور حكم بتغيير مسار المترو سيكون هناك إهدار للمال العام، تم من خلال استمرار الهيئة في الأعمال بالرغم من حكم المحكمة.

من جانبه قال إبراهيم سعودي، محامي قضية مترو الزمالك، إن العمل في أوقات متأخرة من الليل يثير غضب السكان مما يسببه من إزعاج لهم، لافتا إلى أنه من المفترض أن تتوقف كل الأعمال نهائيا لحين الانتهاء من أعمال اللجنة التي شكلتها، لافتا إلى أنه بدأ في الإعداد لرفع دعوى تطالب بوقف أعمال الخط الثالث بالزمالك لحين الانتهاء من تقرير اللجنة.

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جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها خلال الأيام الماضية في الدعوى المقامة من أهالي الزمالك للمطالبة ببطلان قرار تنفيذ المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق بالزمالك، ونص الحكم على ندب لجنة خماسية تضم اثنين من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة يرشحهما عميد الكلية، واثنين من أساتذة كلية الهندسة جامعة عين شمس يرشحهما عميد الكلية أيضا، وأستاذا من معهد الدراسات البيئية جامعة عين شمس يرشحه مدير المعهد، على أن يكونوا جميعهم من المختصين بالأنفاق وأبحاث التربة ولم يسبق لأي منهم إبداء الرأي أو إعداد تقارير بشأن الحالة الماثلة، وأن تكون مهمة اللجنة إعداد تقرير تفصيلي مسبب مدعمًا بالمستندات بالآثار المحتملة الناجمة عن تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث من مترو أنفاق القاهرة، مرورًا أسفل شارع إسماعيل محمد بمنطقة الزمالك وبيان مدى خطورتها وطرق وأساليب معالجتها وكيفية تلافيها، وذلك في ضوء التقارير المقدمة من مقيمي الدعوى "سكان الزمالك" وما تضمنه تقرير دراسة الأثر البيئي للمشروع، مع بيان ما إذا كانت دراسة الأثر البيئي للمشروع قد تضمنت هذه الآثار وكيفية معالجتها وتلافيها.