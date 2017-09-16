وزير القوى العاملة يفتتح مشروعات جديدة في الشرقية (صور)

الشرقية – فاطمة الديب:

افتتح الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، يرافقه اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم السبت، عدة مشروعات خدمية في قطاع القوى العاملة، في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي لها.

وافتتح الوزير، معمل اللغات والحاسب الآلي بمركز التدريب المهني بـ"النحال" بمدينة الزقازيق، بتكلفة 500 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو تزويد المتدربين بأحدث المعلومات في مجالات التكنولوجيا وعلوم الحاسب الآلي، فضلًا عن اللغة وتنمية قدراتهم لمواكبة التطور التكنولوجي والتعرف على احتياجات سوق العمل.

كما تفقد الوزير، مشروع تطوير مراكز التدريب المهني، والذي يضم أقسام "التفصيل والحياكة، والكهرباء، ومعمل اللغات والكمبيوتر، والتبريد والتكييف" مشددًا على ضرورة توفير فرص عمل حقيقية للمتدربين بالمنشآت الصناعية بالمحافظة، وكذا الإعلان عن الدورات التدريبية التي يقدمها المركز لتشجيع الراغبين من الشباب والفتيات على تعلم الحرف المختلفة.

كما افتتح الوزير، مكتب العمل والتشغيل بمركز الإبراهيمية، مؤكدًا على أن الوزارة تولي اهتماماً كبيرًا لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص؛ لتشغيل الشباب الجاد الراغب في الحصول على فرصة عمل حقيقية توفر له حياة كريمة، حيث أنه تم تنظيم ملتقى لتوظيف الشباب بمدينة العاشر من رمضان، وتم خلاله توفير 7 آلاف فرصة عمل بالمنشآت الصناعية داخل المدينة.

من جانبه، شدد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، على ضرورة أن يغير الشاب فكره نحو العمل والاتجاه للقطاع الخاص؛ حيث أنه يوفر فرص عمل حقيقية وبمرتبات مجزية، لافتصا إلى أن هناك تنسيقًا مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان؛ لمعرفة الأماكن الشاغرة بالمصانع والمنشآت الصناعية للعمل بها، وذلك للحد من ظاهرة البطالة.

كما طالب المحافظ، بتوقيع برتوكول تعاون بين مديريتي القوى العاملة والتربية والتعليم، لتدريب طلاب وطالبات المدارس الثانوية الصناعية داخل مراكز التدريب المهني؛ لتعظيم الاستفادة وتوفير التدريب العملي المناسب لهم، والعمل على خلق شباب قادر على العمل والإبداع.