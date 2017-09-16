الإفتاء: تحية العلم والوقوف للسلام الوطني تعبير عن الانتماء للوطن

كتب ــ محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من تحية العلم أو الوقوف للسلام الوطني، مشيرة إلى أن كِلاهُما تعبير عن الحب لرمز الوطن وعلامته وشعاره، وهما من قبيل العادات.

وبدأت الجامعات المصرية، أول أيام العام الدراسي الجديد اليوم السبت، بتحية العلم.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه لا يمكن القول إن تحية العلم والوقوف للسلام الوطني من التعظيم المحرم؛ لأن التعظيم الممنوع هو ما كان على وجه عبادة المعظَّم، كما لا يمكن القول بأنه من التشبه بغير المسلمين المنهي عنه شرعًا؛ فالتشبه إنما يحرم فيما يتعلق بعقائدهم وخصوصياتهم الدينية إذا قصد المسلمُ بها التشبه.

وأِشارت دار الإفتاء إلى أنه لمَّا تواضع الناس وتعارفوا على كون تحية العلم والوقوف للسلام الوطني، دالًّا على احترام الوطن وتعبيرًا عن الانتماء ووسيلةً لإظهار ذلك في الشأن الوطني والعلاقات بين الدول، صار مطلوبًا شرعًا، فإذا انضاف إلى ذلك أن تركه يشعر بالاستهانة أو قلة الاحترام، ويفضي إلى الخصام والشحناء وشق الصف والتراشق بالتهم بين أبناء الوطن أو المواقف المضادة في العلاقات الدولية، فإنه يتعين حينئذٍ الالتزام به؛ اتقاءً لهذه المحاذير.​