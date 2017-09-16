السيسي يوجه الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج النمو الاقتصادي المستدام

القاهرة- مصراوي:

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعاً مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة لعدد من الموضوعات، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية، فضلاً عن استعدادات الحكومة لبداية العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات، وتوفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بالأسواق وإتاحتها بكميات وأسعار مناسبة في شتى المنافذ بجميع أنحاء الجمهورية، ولا سيما بالمناطق النائية والصعيد.

كما تطرق الاجتماع إلى التطورات المتعلقة للجهود التي تبذلها الحكومة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من جانب الوزارات المعنية، وذلك سعياً لتيسير المعاملات الحكومية وإتاحة تلك الخدمات بشكل سريع وجودة أفضل.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد كذلك متابعة الأداء الاقتصادي للدولة، حيث أظهرت مؤشرات الربع الأخير من العام المالي 2016 – 2017 ارتفاع معدل النمو إلى 5% مقابل 4.5% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما شهد صافى الميزان التجاري تطوراً إيجابياً مقابل نفس الفترة من العام الماضي.

ووجه الرئيس بأهمية مواصلة العمل على تنفيذ برنامج النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين الوضع الاقتصادي، بما يساهم في تحقيق التنمية، وينعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين والارتقاء بمختلف جوانب معيشتهم.​