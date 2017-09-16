ضبط عاطل وبحوزته 8 كيلو بانجو وآخر بحوزته٢٤٠ تذكرة هيروين بالمرج

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من مخ\در الهيروين والبانجو، ويعمل كل منهما بمفرده بدائرة قسم المرج.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات، تفيد أن "إبراهيم.ر"، 43 سنة، عاطل، يزاول نشاطًا غير مشروعًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من المرج مكاناً لتجارته الغير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وعثر بحوزته على ٨ كيلو من نبات البانجو المخدر ومبلغ مالي 1200 جنيه.

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، كما متهمًا آخر يدعى "محمود.و"، 32 سنة، عاطل بالسلام، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وعثر بحوزته على ٢٤٠ تذكرة هيروين.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة.

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.