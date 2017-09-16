بالصور.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد العتيق في الأقصر

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الأقصر - محمد محروس:

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، مسجد العتيق بقرية الضبعية التابعة لمركز القرنة غرب الأقصر، بحضور المحافظ محمد بدر والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

واستقبل الأهالي وزير الأوقاف بالترحاب، فيما أطلقت السيدات الزغاريد ابتهاجا بافتتاح المسجد.

وأكد وزير الأوقاف على فضل تعمير بيوت الله، مناشدا الأهالي بالحفاظ على المساجد وحث أبنائهم على أداء الصلاة بالمسجد وتلقي العلوم الدينية.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن هذا العام ستشهد الأقصر خطط تطوير وإحلال وتجديد كافة المساجد بالمحافظة.

من جانبه قال وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر الشيخ محمد صالح، إن مسجد العتيق يعد واحدا من أقدم 4 مساجد بمحافظة الأقصر وهي مساجد عمروبن العاص، والتراكي، والعتيق بالقضا بمركز إسنا.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن مسجد العتيق مقام على مساحة 600 متر وملحق به مكتب لتحفيظ القرآن، وتم إحلاله وتجديده مؤخرا.