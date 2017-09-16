الإمارات تنفذ أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزَّة في العالم

دبي ( د ب أ)

أعلنت الإمارات تنفيذ "أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركَّزة في العالم بمدينة دبي، بقدرة 700 ميجاوات وبتكلفة تصل إلى 2ر14 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم)".

وقال مسؤولون في هيئة كهرباء ومياه دبي للصحفيين اليوم السبت إنه تم ترسيّة عقد تنفيذ المشروع على تحالف يضم شركتي "أكوا باور" السعودية و"شنغهاي الكتريك" الصينية، مع ضمان أقل سعر تكلفة للطاقة بلغ 3ر7 سنت أمريكي للكيلووات ساعة، "ما يُعد انجازاً عالمياً جديداً في هذا المجال".

وذكر المسؤولون أنه يجري العمل على توقيع اتفاقية شراء الطاقة وإتمام ترتيبات التمويل للمشروع الذي سيتم تدشينه على مراحل بدءاً من الربع الأخير من عام 2020، ويشمل أعلى برج شمسي في العالم بارتفاع يصل إلى نحو 260 متراً.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف استراتيجية (دبي للطاقة النظيفة 2050 ) التي أطلقناها بهدف تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، لكي تصبح المدينة الأقل بصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول 2050".

وتابع "تنفيذ أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة في العالم يؤكد ريادة الإمارات على الساحة العالمية في انتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، ويعزز مكانتنا في صدارة الدول الأكثر تقدماً في هذا المجال".

وقال سعيد الطاير الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يهدف المشروع لتعزيز خطط الاستدامة وتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، من خلال استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف لتوفير 7 بالمئة من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و25 بالمئة بحلول 2030، و75 بالمئة بحلول 2050".