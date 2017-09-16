القوات العراقية تشرع بعمليات تطهير منطقة عكاشات من داعش

الأنبار، العراق (د ب أ)

أفادت مصادر عسكرية عراقية بأن قوات الحشد الشعبي اقتحمت مركز ناحية عكاشات في إطار العملية العسكرية التي انطلقت اليوم السبت ضد تنظيم داعش.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "القوات العراقية تفرض سيطرة على محاور القتال، وشرعت بعمليات تطهير منطقة عكاشات".

وكان ضابط عراقي أعلن في وقت سابق اليوم انطلاق عملية عسكرية ضد داعش، لتحرير قضاء عكاشات أقصى غربي العراق.

وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله "على بركة الله شرعت قوات الجيش المتمثلة بقيادة عمليات الأنبار وقوات الحشد الشعبي وقوات الحدود، بعملية واسعة لتحرير عكاشات، وفتح الطريق باتجاه عكاشات وتأمين الحدود الدولية لشمال منطقة عكاشات".

من جانبه، أفاد المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقية أحمد الأسدي بأن عملية تحرير عكاشات تستهدف تحرير مساحة تقدر بعشرة كيلو مترات من أربعة محاور بمشاركة القوات العراقية والحشد الشعبي.

وقال الأسدي لتلفزيون "العراقية" الرسمي إن القوات العراقية اليوم لديها القدرة على خوض أكثر من معركة في وقت واحد ، متوقعا عدم صمود داعش لأن المنطقة صحراوية مكشوفة للطيران العراقي والقوات العسكرية في محاور القتال.